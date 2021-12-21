Названо опасное свойство копченой колбасы

Слишком частое употребление копченой колбасы может повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-нутрициолог Мария Тихомирова.

«Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому ее следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка», — сказала специалист.

В копченой колбасе содержится широкий спектр вредных веществ: усилители вкуса, нитраты, консерванты, жиры низкого качества. Все это негативно влияет на здоровье, отметило ИА Nation News.

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала сделать новогодние салаты полезнее, использовав в них вместо колбасы запеченное или замаринованное в томатной пасте мясо. А для заправки салатов можно использовать вместо майонеза йогуртовые соусы, оливковое масло или нежирную сметану.