Названо опасное последствие нехватки витамина B1 в организме

Дефицит витамина В1 в организме человека может спровоцировать серьезные последствия, в частности, смертельное заболевание. Это состояние может приводить к болезни «бери-бери».

Нехватка витамина B — или тиамина — вызывает смертельное заболевание, которое называется «бери-бери», отметило издание Al Jazeera. Если вовремя не начать терапию, то эта болезнь может поразить многие органы.

Лечение болезни строится на повышении в организме уровня тиамина. Это делается с помощью инъекций или таблеток. Для контроля этого компонента врачи советуют периодически сдавать анализ крови.

В рацион, в целях профилактики заболевания, можно включить мясо, орехи, бобовые и прочие.

При дефиците витамина В1 симптоматика широка. К примеру, пациенты могут жаловаться на учащенное сердцебиение, боль в груди, а также затрудненное дыхание и усталость при «влажном» авитаминозе. У детей в возрасте от двух до шести месяцев беззвучный плач является признаком болезни.

При «сухом» авитаминозе пациенты жалуются на потерю чувствительности конечностей, снижение мышечного тонуса, боли, и даже на паралич ног, спутанность сознания, а также рвоту.

От недостатка витамина D страдают семь россиян из 10. Это показало двухэтапное исследование компании «Акрихин». Дефицит этого витамина может привести к снижения плотности костей и зубов, проблемам с нервной системой и снижению иммунитета. Для того чтобы предотвратить нарушения, связанные с нехваткой этого витамина, необходимо на постоянной основе восполнять его запасы.