Названо одно из самых опасных последствий перенесенного ковида

Тромбозы являются одним из самых опасных последствий коронавируса, заявил сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов. После острой фазы заболевания они могут привести к смерти пациента.

Эксперт напомнил, что в организме тромб выполняет защитную роль. Для свертывания задействуются как клетки крови, так и белки. Но при ковиде в этом механизме происходит сбой и тромбообразование происходит, когда в этом нет необходимости, сообщило РИА «Новости».

«Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности», — перечислил хирург.

В случае венозного тромбоза у пациента может наблюдаться резкий отек конечности, появляется распирающая боль, меняется цвета кожи. Кроме того, появляется опасность, что тромб мигрирует в легкие.

По словам Талова, тромбы в артериях более характерны для людей с атеросклерозом, сахарным диабетом и другими проблемами со здоровьем. Подобное состоянием опасно развитием необратимых изменений в тканях вплоть до гангрены, предупредил он.

В случае развития тромба в коронарных артериях у человека происходит инфаркт, а при поражении сонных артерий — инсульт.

Специалист обратил внимание, что тромбозы, как правило, характерны для пациентов с тяжелым и средним течением ковида. Однако риск тромбообразования остается и после болезни на протяжении некоторого времени.