Названо одно из главных заблуждений при попытке сбросить вес

Утешающее для многих заявление сделала американка, похудевшая на четыре размера. Для избавления от лишних килограммов не обязательно каждый день заниматься спортом.

В интервью американскому порталу Today жительница Сан-Франциско Эшли Браун рассказала, что заблуждение о трудных физических нагрузках на ежедневной основе мешали ей сбросить вес, так как у нее не хватало времени заниматься в спортзале.

«Я не хотела туда идти, казалось, все на меня смотрят», — рассказала она.

Но когда на горизонте обозначилось такое счастливое событие как свадьба, Браун набралась решимости привести тело в порядок. Она начала заниматься онлайн-тренировками с персональным тренером. Ей хватало всего полчаса по три раза в неделю.

В итоге через полгода девушка стала покупать джинсы на четыре размера меньше. Всем, кто хочет встать на путь похудения, она дала совет больше обращать внимание на объемы, а не показания весов. Ну и, конечно, правильно питаться и выбирать интересные для себя упражнения.

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