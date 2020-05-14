    14 мая 2020, 01:33

    Названо одно из главных заблуждений при попытке сбросить вес

    Александра Каширина

    Утешающее для многих заявление сделала американка, похудевшая на четыре размера. Для избавления от лишних килограммов не обязательно каждый день заниматься спортом.
    Названо одно из главных заблуждений при попытке сбросить вес

    В интервью американскому порталу Today жительница Сан-Франциско Эшли Браун рассказала, что заблуждение о трудных физических нагрузках на ежедневной основе мешали ей сбросить вес, так как у нее не хватало времени заниматься в спортзале.

    «Я не хотела туда идти, казалось, все на меня смотрят», — рассказала она.

    Но когда на горизонте обозначилось такое счастливое событие как свадьба, Браун набралась решимости привести тело в порядок. Она начала заниматься онлайн-тренировками с персональным тренером. Ей хватало всего полчаса по три раза в неделю.

    В итоге через полгода девушка стала покупать джинсы на четыре размера меньше. Всем, кто хочет встать на путь похудения, она дала совет больше обращать внимание на объемы, а не показания весов. Ну и, конечно, правильно питаться и выбирать интересные для себя упражнения.

    Ранее 23-летняя жительница Индии рассказала как ей удалось избавиться от лишнего веса. За 18 месяцев ей удалось сбросила 23 килограмма.