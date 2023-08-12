Здоровье 12 августа 2023, 19:27 Названо неожиданное последствие затяжного ковида для мужчин Lancet: у мужчин из-за затяжного ковида может меняться цвет ног РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из-за длительного ковида у мужчин иногда меняется цвет ног при вертикальном положении тела. Об этом сообщается в статье исследователей британского университета Лидса в журнале Lancet.

По оценкам ВОЗ, «состояние после COVID-19», или «долгий COVID», то есть долгосрочные и среднесрочные последствия болезни, возникает у 10-20% перенесших ее. В материале описан случай 37-летнего мужчины, попавшего в клинику из-за потемнения цвета ног — они становились багровыми в положении стоя, но когда он ложился, прежний цвет возвращался. Пациент также жаловался, что ноги «зудят и тяжелеют». Ранее у него диагностировали «долгий COVID» и синдром постуральной ортостатической тахикардии (сердечные сокращения учащались при изменении положения тела). Врачи установили, что у мужчины нарушилась работа вегетативной нервной системы. Изменение цвета ног объяснялось скоплением венозной крови. Пациенту посоветовали пить больше жидкости и выполнять упражнения на укрепление мышц.

Реклама

Авторы статьи указали, что появляется все больше доказательств связи между «долгим ковидом» и синдромом постуральной ортостатической тахикардии.