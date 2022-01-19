facebook_pixel
    19 января 2022, 09:17

    Названо необходимое лечение при первых признаках заражения «омикроном»

    Инфекционист Сметанина посоветовала при заражении «омикроном» пить 2 литра жидкости в день

    Наза Салех Захи

    Противовирусные и жаропонижающие препараты помогут при первых признаках заражения штаммом коронавируса «омикрон». Также обязательно пить много воды. Об этом рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

    Названо необходимое лечение при первых признаках заражения «омикроном»

    В комментарии ТАСС она отметила, что симптоматика при инфицировании «омикроном» совпадает с признаками ОРВИ, поэтому течение болезни могут облегчить безрецептурные средства.

    «Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты („Ибупрофен“, „Парацетамол“)», — сказала Сметанина.

    Она добавила, что, если у человека больше трех дней держится температура выше 38 градусов и лекарства не помогают ее снизить, надо обратиться к врачу. Если же наблюдается не очень высокая температура, то можно самостоятельно пить препарат для облегчения состояния. Например, для избавления от першения в горле можно полоскать горло «Хлоргексидином» или травами, использовать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами.

    Чтобы избавиться от заложенности носа, нужно делать промывания растворами на основании морской воды или капать сосудосуживающие капли. Также врач посоветовала продолжать противовирусное лечение. Можно использовать препарат «Интерферон-альфа» в виде капель, спреев («Генферон лайт», «Гриппферон» и другие).

    Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ранее, что при «омикроне» не всегда можно наблюдать легкое течение болезни.