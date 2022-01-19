Названо необходимое лечение при первых признаках заражения «омикроном»

Противовирусные и жаропонижающие препараты помогут при первых признаках заражения штаммом коронавируса «омикрон». Также обязательно пить много воды. Об этом рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

В комментарии ТАСС она отметила, что симптоматика при инфицировании «омикроном» совпадает с признаками ОРВИ, поэтому течение болезни могут облегчить безрецептурные средства.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты („Ибупрофен“, „Парацетамол“)», — сказала Сметанина.

Она добавила, что, если у человека больше трех дней держится температура выше 38 градусов и лекарства не помогают ее снизить, надо обратиться к врачу. Если же наблюдается не очень высокая температура, то можно самостоятельно пить препарат для облегчения состояния. Например, для избавления от першения в горле можно полоскать горло «Хлоргексидином» или травами, использовать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами.

Чтобы избавиться от заложенности носа, нужно делать промывания растворами на основании морской воды или капать сосудосуживающие капли. Также врач посоветовала продолжать противовирусное лечение. Можно использовать препарат «Интерферон-альфа» в виде капель, спреев («Генферон лайт», «Гриппферон» и другие).

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ранее, что при «омикроне» не всегда можно наблюдать легкое течение болезни.