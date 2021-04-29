Названо количество яиц, которое можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

На Пасху можно позволить себе съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью, но при этом в неделю следует употреблять не больше четырех яиц. Об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Она отметила, что во всех международных рекомендациях по питанию яйца — необходимая часть здорового рациона.

«На сегодняшний день исследования показали, что употребление 1-2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более четырех яиц в неделю», — сказала Провоторова в разговоре с РИА «Новости».

Если человек позволит себе съесть на Пасху 2-3 яйца, то ничего страшного не произойдет, отметила эксперт. Но при регулярном злоупотреблении этим продуктом может быть избыток калорий.

При этом яйцо, по словам Провоторовой, является одним из самых полезных продуктов. В яйце содержится семь граммов белка, пять граммов жира, а также витамины А, Е, D, лецитин, холин, и другие микроэлементы.

Но, как отметила Провоторова, употреблять яйца тем, у кого аллергия на белок или желток, не стоит. Также их потребление следует ограничить при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы.

В преддверии Пасхи нужно не только провести генеральную уборку и испечь куличи, но и покрасить яйца. Сегодня в любом продуктовом магазине можно купить красители всех цветов и оттенков, но многие сомневаются в их безопасности. Эксперт рассказал, чем безопаснее всего красить пасхальные яйца и стоит ли бояться пищевых красителей.