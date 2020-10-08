Названо главное преимущество российской медицины перед американской

Председатель комитета по здравоохранению Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Морозов рассказал о главном преимуществе российской медицины перед американской.

Он отметил, что разницу в пользу нашей страны можно проследить на примере борьбы с пандемией коронавируса, информирует РИА ФАН.

«США отстали от России в части общественной медицины. Это 100% так. Дело в том, что система здравоохранения США не предполагала привычной для нас системы поликлиник, участковых врачей. Она предполагает разобщение граждан, потому что у них личная свобода возведена в абсолют», — подчеркнул специалист.

По его словам, в Штатах не предусмотрено лекарственное обеспечение малоимущих. В тот же момент Россия закрывает все позиции по препаратам и госпитализации. Морозов уточнил, что РФ выиграла за счет сохранения первичной системы. Он заключил, что наша медицина проще.

Также депутат напомнил о развитии массовой вакцинации в России. Он призвал всех жителей страны делать прививки.