    27 апреля 2020, 13:26

    Названо число зараженных коронавирусом в Серафимо-Дивеевском монастыре

    Анатолий Минкин

    Село Дивеево в Нижегородской области закрыли на карантин в минувшие выходные. Власти пошли на такой шаг после того, как у нескольких монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря обнаружили коронавирус. Сегодня стало известно, что количество зараженных в обители составило 76 человек.
    Названо число зараженных коронавирусом в Серафимо-Дивеевском монастыре

    Как рассказал губернатор региона Глеб Никитин, на территории монастыря, во всех помещениях, проводят дезинфекцию. Он подчеркнул, что сейчас на месте работают сотрудники регионального Минздрава и управления Роспотребнадзора, которые внимательно следят за ситуацией. Это делается для того, чтобы не допустить распространения болезни в самом селе, где на данный момент зарегистрирован один случай.

    Всего в Нижегородской области подтверждено 1574 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли девять человек. Последним пациентом с подтвержденным коронавирусом был мужчина 1954 года рождения. Он также страдал хронической аневризмой сердца и сахарным диабетом. Выздоровели 116 жителей.

    В целом по России количество зараженных сегодня увеличилось до 87 147 человек, из которых умерли 794 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Вылечились 7346 человек.