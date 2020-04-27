Названо число зараженных коронавирусом в Серафимо-Дивеевском монастыре

Как рассказал губернатор региона Глеб Никитин, на территории монастыря, во всех помещениях, проводят дезинфекцию. Он подчеркнул, что сейчас на месте работают сотрудники регионального Минздрава и управления Роспотребнадзора, которые внимательно следят за ситуацией. Это делается для того, чтобы не допустить распространения болезни в самом селе, где на данный момент зарегистрирован один случай.

Всего в Нижегородской области подтверждено 1574 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли девять человек. Последним пациентом с подтвержденным коронавирусом был мужчина 1954 года рождения. Он также страдал хронической аневризмой сердца и сахарным диабетом. Выздоровели 116 жителей.

В целом по России количество зараженных сегодня увеличилось до 87 147 человек, из которых умерли 794 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Вылечились 7346 человек.