Названо число смертей от алкогольного отравления в России

Ежегодно в России от отравления алкоголем умирают от пяти до шести тысяч человек. От разных причин, которые связаны со злоупотреблением спиртным, погибают до 50 тысяч соотечественников в год.

«Сколько ассоциированных смертей со злоупотреблением алкоголем? Называются разные цифры, вплоть до фантастических — типа 35-50 тысяч человек и так далее, это как считать эти смерти. Точно совершенно — пять-шесть тысяч в год умирает от отравления алкоголем», — приводит РИА «Новости» слова главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.

Он добавил, что наркологическое сообщество России полностью поддерживает идею увеличения минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

Нарколог подчеркнул, что за первый квартал 2020 года в РФ умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период 2019 года. Алкоголь сыграл в этом не последнюю роль.

Ранее Брюн заявил, что запретить продажу сигарет и алкоголя россиянам до 21 года необходимо на конституционном уровне.