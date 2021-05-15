Названо число россиян с психическими расстройствами

Около 10% в общей массе заболеваний в мире связаны с психиатрическими и неврологическими расстройствами. В России сейчас от пяти до шести миллионов человек страдают от проблем с психикой. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай на XVII съезде психиатров России.

«В РФ зарегистрировано около пяти-шести миллионов человек, страдающих психическими расстройствами. Это граждане, которым требуется медицинская помощь, которым требуется медицинская и социальная реабилитация», — приводит ТАСС слова заместителя главы здравоохранительного ведомства.

Сагалай отметил, что главная задача системы здравоохранения в отношении таких больных — обеспечить им качество и доступность медицинской помощи и восстановления.

«Сегодня фиксируется тенденция по расширению круга специалистов, оказывающих помощь лицам с психическими расстройствами, акцент на внебольничной помощи, на персонифицированной терапии, в целом на повышении уровня знаний», — подытожил замминистра.

Ранее британские и американские ученые провели исследование и выяснили, что каждый третий переболевший ковидом страдает от психического или нервного расстройства спустя полгода после заражения.