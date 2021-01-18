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    18 января 2021, 18:25

    Названо число россиян с иммунитетом к коронавирусу

    Анатолий Минкин

    Иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25% жителей российских регионов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Названо число россиян с иммунитетом к коронавирусу

    Глава ведомства пояснила, что об этом свидетельствуют проведенные исследования, в ходе которых специалисты взяли более 160 тысяч проб.

    «В тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельный вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся, потому что напряженность эпидпроцесса разная. Но в среднем это не менее 25% от совокупного населения», — заявила Попова.

    Она отметила, что самое большое количество людей с иммунитетом к коронавирусу встречается среди медицинских работников, сотрудников учреждений образования, торговли и транспорта.

    Меньше всего людей с иммунитетом на производственных предприятиях. Попова объяснила это тем, что они меньше контактировали и болели. В этой связи особое внимание нужно уделить вакцинации данной группы.

    По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался за это же время 481 пациент. Общее количество переболевших выросло до 2 978 764 человек.