Названо число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Глава ведомства пояснила, что об этом свидетельствуют проведенные исследования, в ходе которых специалисты взяли более 160 тысяч проб.

«В тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельный вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся, потому что напряженность эпидпроцесса разная. Но в среднем это не менее 25% от совокупного населения», — заявила Попова.

Она отметила, что самое большое количество людей с иммунитетом к коронавирусу встречается среди медицинских работников, сотрудников учреждений образования, торговли и транспорта.

Меньше всего людей с иммунитетом на производственных предприятиях. Попова объяснила это тем, что они меньше контактировали и болели. В этой связи особое внимание нужно уделить вакцинации данной группы.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался за это же время 481 пациент. Общее количество переболевших выросло до 2 978 764 человек.