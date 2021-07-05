Названо число россиян, которые ведут нездоровый образ жизни

Более 45% жителей России неправильно питаются, курят и пьют алкоголь. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

«Около 64,9 миллиона человек, или 45,5% населения, в субъектах Российской Федерации подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни», — приводит РИА «Новости» текст документа.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что на показатели состояния здоровья людей негативно влияют несбалансированное питание, алкоголь и курение табака. Эти факторы способствуют распространению болезней органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, травм и отравлений.

Такой образ жизни, говорится в докладе, сильнее всего влияет на здоровье жителей Воронежской области, Ненецкого автономного округа, Ленинградской области, Удмуртии, Свердловской области, Крыма и некоторых других регионов. Стабильная ситуация в Тамбовской области, Калмыкии, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Тыве, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.