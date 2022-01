Названо блюдо, повышающее иммунитет

Куриный суп укрепляет иммунитет и может быть полезен при респираторных заболеваниях, считает врач профилактической медицины из США Седрина Колдер. Мнением специалиста поделилось РИА ФАН со ссылкой на сайт Eat This, Not That.

Ослабление иммунной системы напрямую связано с витаминов B6. Источником этого витамина как раз является курица.

«Курица — отличный источник витамина B6, который необходим для правильной работы иммунной системы», — отметила медик.

Кроме того, куриный бульон может помочь справиться с болью и першением в горле, которые часто возникают при простудных заболеваниях, а также при COVID-19.

