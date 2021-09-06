Названо безопасное количество сахара в день

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА «Новости», сколько сахара можно употреблять в день без вреда для здоровья. Речь идет не только о чистом сахаре, но и о любых продуктах с его содержанием.

Безопасным количеством сахара для взрослого человека является 25-30 граммов в день. При этом обращать внимание следует не только на чистый сахар и десерты, но и на продукты, содержащие сахар в составе: различные соусы, консервированные овощи, мюсли и другие.

Таким образом, если добавлять в чай и кофе две-три ложки сахара ежедневно, помимо них можно употребить около 50 граммов шоколада, 0,33 миллилитра газировки или два банана. При этом количество калорий из продуктов, содержащих сахар, не должно превышать 10% от рациона.

Большое количество сахара к рационе ведет к ожирению и диабету второго типа.

Норма сахара для детей гораздо ниже — детям до 10 лет можно употреблять до трех ложек сахара в день, то есть, не больше 10-15 граммов. Детям до трех лет можно употреблять только натуральные продукты с содержанием сахара: фрукты и овощи, добавили «Известия».