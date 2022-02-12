Названа возможная причина развития постковидного синдрома

Многие проявления постковидного синдрома могут быть связаны с нарушениями в работе блуждающего нерва и других компонентов вегетативной нервной системы, возникающими в результате заражения SARS-CoV-2. Такие выводы ученых были представлены на европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекций (ESCMID), сообщил ТАСС.

«Пилотное исследование показало, что свыше 65% изученных носителей постковидного синдрома страдали от разных форм повреждений блуждающего нерва и связанных с ними сбоев. Это говорит, что нарушения в его работе могут быть одной из причин появления подобных расстройств», — рассказали ученые.

Так называемый постковидный синдром может возникать у людей после перенесенной коронавирусной инфекции. Он выражается в повышенной усталости, выпадении волос, одышке и обострении хронических заболеваний. Это может быть связано с постоянной высокой активностью иммуной системы.

В новом исследовании группа специалистов под руководством Геммы Лладоса из Университетского госпиталя Жерманс Триас-и-Пужоль в Испании предположила, что одной из причин развития синдрома может оказаться повреждение блуждающего нерва. Это одно из наиболее длинных нервных волокон, играющее ключевую роль в работе вегетативной неврной системы. Сбои в его работе приводят к головокружению, тахикардии, проблемам с глотанием пищи, затрудненному дыханию и расстройствам пищеварения.

Многие из перечисленных проблем встречаются у носителей постковидного синдрома. Исследователи выбрали из числа своих пациентов два десятка добровольцев и детально изучили состояние их нерва. Выяснилось, что у половины наблюдались нарушения в работе мышц диафрагмы легких, еще у шести блуждающие нервы имели следы воспалений и физических повреждений. Также были раскрыты единичные нарушения других органов, чьей работой управлят нервное волокно.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут определить механизм его появления после заражения COVID-19