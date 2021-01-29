Названа возможная причина бессимптомного течения COVID-19

Т-клетки, реагирующие на коронавирус SARS-CoV-2, были обнаружены у лиц, ранее перенесших атипичную пневмонию. Кроме того, иммуноглобулины класса IgG от пациентов с COVID-19 усиленно реагируют на белки «обычных» простудных коронавирусов, выяснили исследователи.

Индивидуальным опытом встречи с вирусами, по их мнению, можно объяснить различия в протекании заболевания у каждого конкретного человека.

При этом ученые не знают, почему дети, судя по всему, менее подвержены риску серьезных респираторных осложнений по сравнению со взрослыми. Авторы отмечают, что исследования на детях носят более ограниченный характер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от коронавируса необходимо привить 68 миллионов россиян — сколько же, сколько привили от гриппа. Это 46,5% от общего числа жителей страны.