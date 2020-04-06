Названа цена домашнего теста на коронавирус в России

В России стали появляться как платные, так и бесплатные тесты на коронавирус. Сдать анализы и получить результат можно будет и не выходя из дома. Но в этом случае придется заплатить.

Роспотребнадзор сообщил телеканалу «Россия-24», что стоимость теста составляет 1250 рублей. Плюс нужно доплатить за выезд сотрудника Центра молекулярной диагностики (CMD) ведомства.

Ранее стало известно, что CMD с 6 апреля начинает брать анализы на 2019-nCoV дома у россиян. Это может сделать любой желающий. При этом назначение врача не нужно.

Специалист приезжает к человеку на дом и объясняет ему, как взять мазок самостоятельно. После этого сотрудник центра забирает материал на анализ. В течение одного-двух дней результаты пришлют по электронной почте.

Такая тест-система поможет определить коронавирус на ранних стадиях или у тех людей, у которых инфицирование прошло бессимптомно. Пока такая услуга доступна жителям Москвы и Московской области. Однако СMD в ближайшее время планирует сделать доступными эти тесты и для других жителей России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 апреля объявил, что владельцы полиса ОМС смогут сдавать анализы на коронавирус бесплатно. Все расходы на себя возьмет Фонд обязательного медицинского страхования.