Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов в Москве

В Москве стартовала вакцинация трудовых мигрантов. Их будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», сообщили на сайте столичной мэрии.

Вакцинация мигрантов от коронавируса накануне началась в миграционном центре в деревне Сахарово. Мэр Москвы Сергей Собянин при посещении центра отметил, что прививка «Спутник Лайт», возможно, менее эффективна, чем «Спутник V», но она в любом случае даст свой положительный эффект.

Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает их работодатель. Стоимость услуги для одного сотрудника составляет 1300 рублей. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача. Если нет противопоказаний, медсестра сделает прививку.

Собянин призвал жителей столицы беречь себя и не откладывать вакцинацию. Он напомнил, что сейчас ситуация с ковидом осложнилась из-за нового штамма, который является более заразным и представляет более высокую опасность летального исхода. Собянин подчеркнул, что всем при первой же возможности следует пройти вакцинацию.

В Кремле ранее напомнили, что введение обязательной вакцинации в некоторых регионах касается только работников, занятых в определенных сферах.