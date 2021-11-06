Названа смертельная ошибка при приеме обезболивающих

Бесконтрольный и необдуманный прием обезболивающих препаратов может привести к летальному исходу. Люди часто совершают ошибку, и принимают нестероидные противовоспалительные препараты. Однако их спектр вредных воздействий превышает другие лекарства.

Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что одним из последствия может стать язва желудка, которая приведет к кровотечению.

«У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что вместе с ними надо обязательно пить для защиты желудка соответствующие лекарства. Например, «Омепразол».

Мясников также посоветовал пропивать противовоспалительные средства курсами, и обязательно с «Омерпазолом». Разумно применять лекарства минимальными дозами и не менять их.

Александр Мясников ранее заявил, что наиболее кардиотоксичными средствами являются препараты, применяемые для химиотерапии при онкологических заболеваниях. Как сообщила «Газета.ru», Мясников считает, что смертность среди россиян повысилась из-за злоупотребления различными препаратами.