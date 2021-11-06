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    06 ноября 2021, 23:30

    Названа смертельная ошибка при приеме обезболивающих

    Доктор Мясников: обезболивающие препараты могут быть смертельно опасны

    Анастасия Кукова

    Бесконтрольный и необдуманный прием обезболивающих препаратов может привести к летальному исходу. Люди часто совершают ошибку, и принимают нестероидные противовоспалительные препараты. Однако их спектр вредных воздействий превышает другие лекарства.

    Названа смертельная ошибка при приеме обезболивающих

    Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что одним из последствия может стать язва желудка, которая приведет к кровотечению.

    «У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты», — рассказал врач.

    Он подчеркнул, что вместе с ними надо обязательно пить для защиты желудка соответствующие лекарства. Например, «Омепразол».

    Мясников также посоветовал пропивать противовоспалительные средства курсами, и обязательно с «Омерпазолом». Разумно применять лекарства минимальными дозами и не менять их.

    Александр Мясников ранее заявил, что наиболее кардиотоксичными средствами являются препараты, применяемые для химиотерапии при онкологических заболеваниях. Как сообщила «Газета.ru», Мясников считает, что смертность среди россиян повысилась из-за злоупотребления различными препаратами.