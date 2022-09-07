Названа самая полезная разновидность колбасы | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Названа самая полезная разновидность колбасы Диетолог Тихомирова назвала колбасу с минимальным количеством жира и соли самой полезной

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Диетолог Елена Тихомирова посоветовала выбирать колбасу, в которой как можно меньше жира, соли и пищевых добавок. Такая колбаса самая полезная, сообщило агентство Ura.ru.

Врач посоветовала читать состав продукта перед покупкой. Нужно посмотреть, сколько в колбасе белков, жиров и пищевых добавок. Если последних много, то на этикетке будет большое количество названий, начинающихся с буквы Е.

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«Иногда всего три пищевых добавки. Максимально полезной будет колбаса, в которой меньше всего жира, соли и пищевых добавок», — уточнила врач.

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Также Русакова рассказала, что ветчина — более полезная замена колбасе. Особенно это касается тех, кто следит за весом. Тогда лучше всего выбирать низкокалорийные сорта ветчины.

«Можно найти низкокалорийные сорта, в которых будет буквально 100 калорий. Так же, как и в куриной грудке. Там будет немного жира и около десяти граммов белка», — пояснила врач.

Диетолог рекомендовала съедать не больше 50 граммов колбасы в день, если нет проблем с фигурой. Если человек худеет, то лучше ограничиться ветчиной.

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