Названа самая полезная еда для суставов

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На развитие заболевания суставов часто влияет нарушение обмена веществ в хрящевой ткани. Облегчить симптомы или затормозить недуг помогут некоторые продукты.

При артрозе разрушается суставной хрящ, что приводит к воспалению. Чтобы ослабить боль, нужно включить в рацион жирные полиненасыщенные кислоты омега-3.

По этой причине в первую очередь стоит обратить внимание на скумбрию, после употребления которой запустится процесс восстановления тканей в хряще.

Также нужно купить киви, так как эти фрукты обогащены антиоксидантами. А значит, они влияют на синтез гиалурона.

Тем, кто мучается от проблем с суставами, необходимо сделать овсяную кашу. В блюде содержится марганец, ионы которого регулируют ферменты костной и хрящевой тканей.

Кроме того, не нужно отказываться от льняного масла, сардин, сельди и куркумы, обладающей мощным противовоспалительным действием.

А еще важно пить молоко, которое помогает справляться с проблемой хрупкости костей и слабости суставов. В этом продукте содержится много кальция, благодаря чему укрепляется сама структура опорно-двигательного аппарата.