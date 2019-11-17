Названа самая полезная еда для суставов
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На развитие заболевания суставов часто влияет нарушение обмена веществ в хрящевой ткани. Облегчить симптомы или затормозить недуг помогут некоторые продукты.
При артрозе разрушается суставной хрящ, что приводит к воспалению. Чтобы ослабить боль, нужно включить в рацион жирные полиненасыщенные кислоты омега-3.
По этой причине в первую очередь стоит обратить внимание на скумбрию, после употребления которой запустится процесс восстановления тканей в хряще.
Также нужно купить киви, так как эти фрукты обогащены антиоксидантами. А значит, они влияют на синтез гиалурона.
Тем, кто мучается от проблем с суставами, необходимо сделать овсяную кашу. В блюде содержится марганец, ионы которого регулируют ферменты костной и хрящевой тканей.
Кроме того, не нужно отказываться от льняного масла, сардин, сельди и куркумы, обладающей мощным противовоспалительным действием.
А еще важно пить молоко, которое помогает справляться с проблемой хрупкости костей и слабости суставов. В этом продукте содержится много кальция, благодаря чему укрепляется сама структура опорно-двигательного аппарата.