  • Названа самая полезная еда для суставов

    17 ноября 2019, 13:56

    Алена Макаренко

    Представлен список продуктов, которые помогут при заболевании суставов. Либо они смогут вообще затормозить недуг. Рекомендации дали медики, сообщил «Медикфорум».
    Названа самая полезная еда для суставов

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    На развитие заболевания суставов часто влияет нарушение обмена веществ в хрящевой ткани. Облегчить симптомы или затормозить недуг помогут некоторые продукты.

    При артрозе разрушается суставной хрящ, что приводит к воспалению. Чтобы ослабить боль, нужно включить в рацион жирные полиненасыщенные кислоты омега-3.

    По этой причине в первую очередь стоит обратить внимание на скумбрию, после употребления которой запустится процесс восстановления тканей в хряще.

    Также нужно купить киви, так как эти фрукты обогащены антиоксидантами. А значит, они влияют на синтез гиалурона.

    Тем, кто мучается от проблем с суставами, необходимо сделать овсяную кашу. В блюде содержится марганец, ионы которого регулируют ферменты костной и хрящевой тканей.

    Кроме того, не нужно отказываться от льняного масла, сардин, сельди и куркумы, обладающей мощным противовоспалительным действием.

    А еще важно пить молоко, которое помогает справляться с проблемой хрупкости костей и слабости суставов. В этом продукте содержится много кальция, благодаря чему укрепляется сама структура опорно-двигательного аппарата.