Названа самая полезная для сосудов крупа
Врач Иванова назвала самую полезную крупу для сосудов
Врач Надежда Иванова рассказала, какая крупа полезна для здоровья сосудов. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным INC-news, она рассказала, что полезнее всего гречневая каша. Она не только положительно влияет на сосуды, но и помогает сбросить вес, а также уменьшает воспаления в организме.
Также полезна пшенка. Ее следует употреблять при повышенном холестерине. Поэтому можно чередовать пшенную кашу и гречневую.
В ходе проверок в 2021 году Генеральная прокуратура выявила свыше 1,5 тысячи нарушений в сфере цен на питание. В Бурятии студентам одного из институтов предлагали блюда с наценками от 148 до 295%. Об этом ранее сообщила пресс-служба ведомства.