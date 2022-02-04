Названа самая полезная для сосудов крупа

Врач Надежда Иванова рассказала, какая крупа полезна для здоровья сосудов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным INC-news, она рассказала, что полезнее всего гречневая каша. Она не только положительно влияет на сосуды, но и помогает сбросить вес, а также уменьшает воспаления в организме.

Также полезна пшенка. Ее следует употреблять при повышенном холестерине. Поэтому можно чередовать пшенную кашу и гречневую.

В ходе проверок в 2021 году Генеральная прокуратура выявила свыше 1,5 тысячи нарушений в сфере цен на питание. В Бурятии студентам одного из институтов предлагали блюда с наценками от 148 до 295%. Об этом ранее сообщила пресс-служба ведомства.