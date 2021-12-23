Названа самая опасная смесь лекарств с алкоголем

Большинство лекарственных препаратов ни в коем случае нельзя сочетать с алкоголем. Таким мнением поделился руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, токсиколог Алексей Лодягин. Об этом сообщил сайт радио «Комсомольская правда» со ссылкой на «Доктор Питер».

Эксперт рассказал, что все лекарственные препараты можно принимать лишь с разрешения врача. При этом нужно понимать, как правильно использовать таблетки. Если же приобрести лекарство можно без рецепта, пациенту необходимо самостоятельно изучить инструкцию.

«Большинство лекарств не следует сочетать со спиртным. Они, как и этанол, метаболизируются в организме различными ферментными системами, большинство из которых находятся в печени — а это орган, отвечающий за детоксикацию. В некоторых ситуациях между этанолом и лекарствами может начаться конкурентная борьба за метаболизм — при этом образуются даже более токсичные вещества», — объяснил специалист.

Лодягин обратил особое внимание на тот факт, что антибиотики, антидепрессанты и седативные препараты ни в коем случае нельзя принимать с алкоголем. В противном случае можно получить серьезное отравление.