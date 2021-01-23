Названа самая опасная мутация коронавируса

«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител. Как вообще работает защита нашего организма? Антитела прикрепляются к рецепторам вируса, но он может мутировать так, что они его просто не увидят или не смогут удержаться», — рассказал Кондрахин.

Врач выразил надежду, что такое мощное изменение коронавируса не произойдет. По его словам, коронавирус может стать максимально заразным, и подхватить его можно будет после единичного контакта с человеком. Кондрахин отметил, что при таком варианте развития событий, 2019-nCoV станет «диким», будет свободно распространяться и уже никуда не исчезнет.

Накануне глава британского правительства Борис Джонсон сообщил, что мутировавший штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в прошлом году, приводит к большей смертности, чем вирус, который сейчас циркулирует в мире.