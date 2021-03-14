Названа самая частая причина хронического кашля

«Причина номер один» хронического кашля — это гастроэзофагеальный рефлюкс, при котором кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«В пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять», — объяснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Также, указал доктор, гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать боль в горле по ночам и осиплость голоса. Изжоги в этом случае может и не быть.

Психиатр и сомнолог Елена Колесниченко советует не есть перед сном жирное, жареное, сладкое и соленое. Все это может вызвать изжогу, гастроэзофагеальный рефлюкс или просто дискомфорт.

Помимо рефлюкса, кашель может быть следствием самых разных заболеваний — от респираторной инфекции до сахарного диабета. Также постоянное покашливание может развиться после приема антигистаминных препаратов, которые пациенты назначают сами себе, в том числе от кашля.

При застарелом кашле рекомендуется обратиться к специалистам, которые смогут выяснить его причину и назначить лечение.