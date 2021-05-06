Названы продукты-враги для кожи

Некоторые продукты плохо влияют на здоровье кожи любого типа и состояния. Об этом предупредил врач высшей категории Владимир Зайцев, сообщил Inforeactor.

Кожа порой остро реагирует на продукты-аллергены. Однако люди не всегда знают о своей аллергии на тот или иной продукт, отметило РИА ФАН. На состоянии кожного покрова плохо сказываются аджика, горчица, хрен, кетчупы, чипсы, сухарики.

Кроме того, для кожи представляют опасность соленые продукты, в том числе соленья или маринованные огурцы. А рацион из жирной и сладкой пищи приводит к кожными высыпаниями.

«Если употреблять слишком много жирной и сладкой пищи — высыпания на лице обеспечены. Это отрава для нашего желудка. К жирной пище относится, например, жирное мясо. К сладкой относятся, в том числе, торты и пирожные с большим количеством крема», — объяснил медик.

Жирную и сладкую можно есть, но в виде поощрения. Поэтому такие продукты не должны составлять ежедневный рацион. При злоупотреблении «запретными» продуктами, желудок «зашлаковывается». Однако вода и масло могут помочь ему избавиться от шлаков. Утром стоит выпивать две столовых ложки масла: льняного, рапсового, горчичного или соевого, а следом — половину литра теплой воды.

Организм нуждается в овощах, фруктах, кашах — всем, что обволакивает слизистую. Также нужно употреблять большое количество зелени: сельдерея, листьев салата, шпината.

На очистку организма после праздничного застолья обычно уходит около трех суток.