Названа приправа, употребление которой поможет похудеть после праздников

Кроме этого, такая добавка хорошо сочетается с яичницей, омлетом и жареными овощами. По словам специалиста, этот противовоспалительный антиоксидант способен защитить от преждевременного старения, а также улучшить кровообращение. Помимо прочего, его употребление позволит уйти лишним килограммам.

Куркуму необходимо принимать около двух раз в день. Врач посоветовала отдавать предпочтение овощам. Если регулярно есть брокколи, можно постройнеть благодаря большому количеству клетчатки. Еще хорошо помогает в борьбе с избыточным весом авокадо. В продукте содержится много витамина Е, который хорошо влияет на состояние волос и кожи, нормализует обмен веществ, пишет сайт «Утро.ру».

Также можно добавить в рацион низкокалорийные и содержащие витамин С ягоды. В их числе вишня, черника и красная смородина. Биггс рекомендует заменить мясо на богатую омега-3 жирную рыбу. Можно выбрать скумбрию, лосось или форель.