Названа приправа, способная защитить от рака и вирусов
Диетологи приравнивают приправу из красного и черного перца к суперфудам, передает газета «Аргументы и факты». Считается, что в них содержится много антиоксидантов, которые являются профилактикой онкологический заболеваний. А еще приправа имеет согревающий эффект, с помощью которого можно победить вирусы, сообщил «Царьград».
Также в список полезный приправ входит куркума, гвоздика, имбирь, корица и паприка.
Ранее диетологи рассказали, с помощью какого продукта можно похудеть осенью. Выяснилось, что это тыква. Этот сезонный продукт очень сытный и низкокалорийный, а еще вкусный и полезный.
По словам диетолога Екатерины Бурляевой, чтобы не навредить организму, нужно отказаться от готовки в фольге блюд, содержащий кислоты. Иначе защитная пленка металлической бумаги разрушится и в еду попадет алюминий.