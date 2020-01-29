Названа причина ожирения школьников

Российские школьники часто страдают от избыточного веса. Диетолог Елена Соломатина назвала основные причины, по которым дети набирают избыточный вес. Одна из основных причин — неправильно организованное питание.

«Не только питание, но и физические нагрузки, стрессы испытывает ли ребенок, как он спит, ну и множество факторов, которые влияют на лишний вес», — рассказала диетолог в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, отправной точкой ожирения часто становятся привычки, которые ребенок приобретает в семье. Именно родители закладывают традиции питания, а также режима дня, нагрузок, активности.

Также нужно обратить внимание на то, как организовано питание в школе. Если ест нарекания к столовой и меню, лучше дать школьнику с собой бутерброды или обед, приготовленный дома. Чипсы, шоколадки и газировку детям лучше не употреблять — а ведь именно так чаще всего перебивают голод школьники.

«Все это может, как снежный ком, дальше привести к изменениям пищевого поведения у ребенка и к набору лишнего веса», — объяснила Соломатина.