Названа причина низкой смертности от COVID-19 в России

В России зафиксирован низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что врачам удается вовремя выявить заболевание и своевременно начать лечение.

Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на канале «Соловьев LIVE».

У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем Елена Малинникова.

Она пояснила, что смертностью от коронавирусной инфекции называется соотношение количества умерших от этого диагноза к средней численности населения. Малинникова подчеркнула, что в России это показатель составляет 5,5 случая на один миллион человек. Кроме того, эта цифра увеличивается намного медленнее по сравнению с рядом стран Европы.

Ранее низкую смертность от COVID-19 в России отметили и во Всемирной организации здравоохранения. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович уверена — такие показатели наблюдаются благодаря тому, что здравоохранение страны системно организовано, а зараженные коронавирусом пациенты получают необходимую помощь от медиков.

По состоянию на 4 мая в России зафиксировали 145 268 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 скончались 1356 человек, еще 18 095 пациентов выздоровели.

По данным американского Университета Хопкинса, во всем мире коронавирус обнаружили более чем у 3,5 миллиона человек. Из них скончались почти 248 тысяч пациентов. Больше всего случаев заражения зафиксировали в США — там COVID-19 заболели более миллиона жителей. Америка занимает и первое место по количеству жертв коронавируса — за время пандемии в стране погибли почти 68 тысяч жителей.