Названа причина неизбежного набора веса с возрастом

Диетолог назвал два правила для борьбы с ожирением Подробнее

Ученые установили, что набор веса с возрастом происходит из-за снижения скорости липидного метаболизма. Чтобы это установить, специалисты провели исследование с участием 54 добровольцев. Состояние здоровья мужчин и женщин отслеживали на протяжении 13 лет. У них также периодически брали на анализ жировые клетки.

За это время одни участники набрали вес, другие, напротив, сбросили. Однако, вне зависимости от комплекции участников, у всех наблюдалось снижение липидного обмена в жировой ткани. То есть молекулы жира с возрастом расщеплялись все медленнее. Этот процесс наблюдался даже у женщин, прибегавших к липосакции.

Впрочем, результаты исследования не означают, что люди неизбежно должны поправляться. Ученые призвали пересмотреть рацион питания, сократив количество калорий. Это позволит снизить скорость набора веса на 20%. Скорость липидного обмена также может повысить занятия спортом, сообщила «Газета.ru».