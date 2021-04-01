Названа причина головных болей весной

Многие люди испытывают весной головные боли из-за солнца и смены сезонов. Причину назвала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в эфире телеканала «Москва 24».

Москвичи в последнее время все чаще жалуются на подобные недомогания. Пациенты говорят о спазмах сосудов, головных болях, мигренях.

«Не так давно у нас начались солнечные дни, они были достаточно яркими, и эта погода вызвала плохое самочувствие у людей», — объяснила медик.

Однако такое случается не столько из-за самого солнца, а по причине смены сезонов. В переходный период обостряются все хронические сосудистые заболевания, в том числе и вегетососудистая дистония. По этой причине люди чаще чувствуют себя плохо при смене погоды.

Еще одна причина недомогания — авитаминоз. Зимой солнце выглядывает редко, поэтому многие страдают из-за нехватки витамина D. Кроме того, весной в овощах и фруктах сохраняется мало полезных элементов, а значит, организм недополучает витамины. Особенно остро отражается на людях с сосудистыми заболеваниями дефицит витамина B.

Врач посоветовала весной больше прислушиваться к своему иммунитету и состоянию ЖКТ, написал News.ru. Также стоит обратиться к врачу, чтобы он прописал витаминные комплексы.