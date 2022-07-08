Названа польза загара

Загар может нести организму человека как пользу, так и вред. Такой информацией поделилась врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова, передала «Вечерняя Москва».

Медик пояснила, что загар является следствием воздействия ультрафиолетового излучения на тело. По ее словам, лучи солнца способствуют активной выработке витамина D. Кроме того, они могут повлиять на возникновение серотонина и половых гормонов. Сам же загар защищает кожу от излишнего воздействия излучения.

«С этой точки зрения загар — это хорошо», — пояснила Александра Кожевникова.

Однако чрезмерное влияние солнца может быть даже опасно для здоровья человека. Лучи провоцируют высыпания, зуд, волдыри и другие дерматологические проблемы. В отдельных случаях воздействие солнечных лучей способно вызвать рак кожи, а также одну из самых агрессивных и злокачественных опухолей — меланому, передало ИА НСН.