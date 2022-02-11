Названа польза продуктов с клетчаткой на завтрак

Врачи сообщили, что на завтрак полезно есть продукты, в которых содержится много клетчатки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Semana.

Они дадут достаточно энергии, а также снизят риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также клетчатка полезна и для работы ЖКТ. Она снижает в крови уровень «плохого» холестерина, который представляет опасность для сердца.

Клетчатка содержится в растительных продуктах. Кроме нее на завтрак полезны яйца, рыба и орехи. Также не стоит забывать и про белок.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что зернобобовые, такие как горох, фасоль, чечевицу, опасно есть людям с повышенной выработкой мочевой кислоты и подагрой.

«А также советуем ограничить употребление этих культур гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются повышенным газообразованием. То есть кушать бобовые можно лишь в период, когда нет обострений», — рассказала врач.

Горох, фасоль, чечевица перед употреблением должны подвергаться долгой термической обработке. Тогда разрушится внешняя оболочка бобов, что снизит появление таких эффектов как вздутие живота, уточнила она.