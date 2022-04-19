Названа польза пищевых добавок при возрастных офтальмологических нарушениях

При офтальмологическом заболевании, которое известно как дегенерация желтого пятна, полезны некоторые пищевые добавки. Об этом сообщило издание «Профиль» со ссылкой на Американскую академию офтальмологию.

По данным ИА Nation News, витамины C и E способны замедлить развитие заболевания и возникновение более тяжелой формы. Также в этом случае полезны лютеин, зеаксантин, цинк, медь.

Перед употреблением этих вещество необходимо проконсультировать с врачом.