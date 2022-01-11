Названа польза оливкового масла для сердца

Ученые из Гарвардского университета рассказали, что оливковое масло полезно для сердца. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Times.

Ученые изучили рацион 90 тысяч человек за последние 30 лет. Оказалось, что у тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Клиницисты должны рекомендовать пациентам заменить определенные жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым маслом, с целью улучшения здоровья», — рассказала доктор Марта Гуаш-Феррее.