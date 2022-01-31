Названа польза морепродуктов

Регулярное употребление морепродуктов поможет восполнить дефицит йода в организме. Об этом РИА «Новости» рассказала Нутрициолог Анастасия Гаврикова.

Суточная норма йода для взрослого человека составляет 120-150 микрограммов. Он стимулирует функцию щитовидной железы. Свидетельствовать о том, что щитовидка работает плохо, могут головные боли, отечность, сухость и ломкость волос, плохая непереносимость холода (зябкость).

«Также йод является антивирусным, антибактериальным и антипаразитарным элементом, защищает от онкологических заболеваний, профилактирует кистозные образования в груди и в яичниках», — добавила специалист.

Чтобы в рыбе, морепродуктах и даже морских водорослях сохранялось достаточное количество йода, их нужно готовить на низких температурах. Кроме того, стоит добавить в ежедневный рацион рыбий жир, йодированную соль, мясо, фрукты и молочные продукты, написало ИА Nation News.