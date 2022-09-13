Нейробиолог Варламов рассказал о пользе медитаций | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 19:20 Поделиться Telegram

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Viber Нейробиолог Варламов рассказал о пользе медитаций Нейробиолог Антон Варламов: медитации помогают справиться с тревожностью Unsplash

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Нейробиолог Антон Варламов рассказал, что медитации помогают справиться с тревожностью и апатией. Об этом сообщило издание «Абзац».

По его словам, медитации помогают повысить внимательность и бороться с возрастными изменениями в мозге. Кроме того, они формируют определенное отношение к жизни, заявил Варламов.

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«Спокойное, уверенное, с осознанием своего места, с принятием себя, своих возможностей и отказом от постоянной тревоги, которая отравляет жизнь современного человека», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что медитации применяются психологами в когнитивно-поведенческой терапии.

Гештальт-терапевт Елена Масолова уточнила, что в процессе человек учится отвлекаться от внешних раздражителей и концентрироваться на собственных мыслях и чувствах.

Она пояснила, что для медитации не нужно расслабляться. Расслабление как раз происходит в процессе. Причем это может получиться не с первого раза, подчеркнула Молчанова. Лучше всего начинать медитировать постепенно, начиная с небольших отрезков времени, заключила она.

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