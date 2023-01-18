Здоровье 18 января 2023, 11:51 Названа польза домашней еды Домашняя еда поможет улучшить самочувствие

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В современном мире все больше людей отказываются от домашней еды, предпочитая ходить в кафе и рестораны или заказывать пищу. Однако у блюд, приготовленных самостоятельно, есть ряд значительных преимуществ. «Ридус» рассказал о пользе такого питания.

В домашней еде содержится в разы больше питательных веществ в сравнении с фаст-фудом и полуфабрикатами. Дело в том, что подобная пища готовится из дешевого сырья. При этом она подвергается длительной обработке, из-за чего теряет полезные свойства. Переход на домашнюю еду может значительно улучшить самочувствие.

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Кроме того, самостоятельная готовка помогает экономить деньги, так как в данном случае вам не придется платить за услуги повара.

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