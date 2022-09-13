Названа польза черного чая | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 19:16 Поделиться Telegram

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Viber Названа польза черного чая

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Черный чай полезен против многих болезней. Об этом сообщило издание NVL.

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По данным сайта «Свободная пресса», в этом напитке много антиоксидантов, которые положительно влияют на организм. Также черный чай содержит флавоноиды, которые предотвращают сердечные заболевания и являются профилактикой инсульта. Кроме того, в нем есть полифенолы и антимикробные свойства, полезные для кишечника и иммунной системы.

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