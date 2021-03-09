Названа полезная рыба, которая может отравить

Люди хотят оставаться как можно дольше молодыми и здоровыми, и стараются придерживаться правил здорового питания. Но многие не знают, насколько при определенных условиях могут быть вредны продукты, которые считаются полезными.

Рыба полезна для здоровья и должна быть в меню хотя бы один или два раза в неделю, потому что в ней содержатся полезные жиры омега-3 и йод. Однако, как сообщил немецкому изданию Focus специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел, рыба может быть загрязнена ртутью.

«Особенно много его хранит старая и большая рыба — к ним относятся рыба-меч и тунец», — поясняет Крел.

Концентрация этого тяжелого металла зависит не только от возраста и вида, но и от района ловли. В ЕС рекомендуют беременным и кормящим женщинам воздерживаться от употребления этих видов рыбы. Ртуть очень токсична и может нанести серьезный вред нерожденным младенцам.

Даниэла Крел посоветовала с осторожностью относиться к рыбе из аквакультур. К той, что разводится и выращивается в рыбохозяйствах. Например, к лососю. Часто он сильно загрязнен антибиотиками и пестицидами, добавляемыми в корм.

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) назвали рыбу голец рода Salvilinus из озера Собачье самой полезной в мире. Она содержит рекордное количество омега-3 и есть только в России.