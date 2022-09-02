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02 сентября 2022, 13:12

Названа полезная альтернатива сливочному маслу

Диетолог Гинзбург посоветовал использовать кокосовое масло вместо сливочного

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Вместо вредного сливочного масла можно использовать кокосовое, которое менее калорийно и имеет массу полезных свойств. Об этом Ura.ru рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Кокосовое масло интересно тем, что оно насыщенное. Оно не окисляется в организме и не приводит к образованию так называемых свободных радикалов. Второй момент, в него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются, поэтому кокосовое масло все рассматривают как хорошую альтернативу сливочному маслу», - отметил врач.

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Кокосовое масло имеет меньшую калорийность и не провоцирует развитие возрастных болезней. Его можно добавлять в выпечку или использовать для жарки.

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"Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нем. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить", - заключил Гинзбург.

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