Здоровье 22 июня 2023, 08:09 Названа периодичность пандемий в мире Главврач «Коммунарки»Проценко: мировые пандемии случаются раз в 50 лет Фото: РИА «Новости» / пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

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Главный врач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко заявил в интервью РБК, что COVID-19 создали неискусственным путем. По его словам, пандемии случаются раз в 50 лет.

«Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, „испанка“ на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, все-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс», — сказал он.

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Проценко напомнил, что человечество постоянно имеет дело с подобными эпидемиями. Он отметил, что живущим сейчас людям просто не повезло.

Главврач добавил, что у заразившихся коронавирусом сегодня уже нет тяжелого течения болезни, как это было в пандемию. Однако медики изучают последствия COVID-19, которые влияют на здоровье уже переболевших. В частности, вирус серьезно бьет по сердечно-сосудистой системе. Также перенесшие коронавирус быстро устают, у них снижается память.