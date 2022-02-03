Названа особенность «стелс-омикрона», который уже пришел в Россию

Новый штамм коронавируса BA.2, который назвали «скрытым омикроном» или «стелс-омикроном», приобрел набор мутаций. В частности, с их помощью он может избегать действия антител, выработанных против «омикрона».

Кроме того, приобретенные мутации делают «стелс-омикрон» минимум в два раза более заразным, а при ПЦР-диагностике не дают отличить его от других штаммов, сообщила газета «Известия».

Однако острая фаза ковида, вызванного этим подвидом коронавируса, проходит легче, чем при заражении «омикроном».

Ученые разошлись во мнениях по поводу возможного эффекта, который окажет ВА.2 на ход пандемии. Если некоторые специалисты прогнозируют новые всплески числа заражений, то другие, наоборот, придерживаются мнения, что все будет по-прежнему.

Среди симптомов «стелс-омикрона» врачи особенно выделили сильный непрерывный кашель. Помимо этого, отличительной чертой нового штамма коронавируса являются высокая температура, изменения обоняния и вкуса. По словам ученых, в целом симптомы похожи на проявления изначального штамма — BA.1.

Новую версию «омикрона» BA.2 впервые зафиксировало и описало Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA).