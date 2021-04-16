Названа основная причина смертности в России. Это не ковид

Основная причина смертности в России — это сердечно-сосудистые заболевания. Болезни сердца являются фактором риска для развития тяжелого течения COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В структуре причин смертности населения в России и в мире сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются самой распространенной причиной», — привело РИА «Новости» слова главы Минздрава.

Мурашко отметил, что болезни сердца и сосудов значительно повышают риск тяжелого течения ковида. Именно поэтому, по его словам, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращали даже в период пиковых нагрузок во время пандемии коронавируса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о необычном признаке инфаркта. Он отметил, что им может быть боль в животе, руке, голове и пальцах. По словам Мясникова, иногда даже зубная боль может сигнализировать о серьезных проблемах с сердцем.