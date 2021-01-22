Названа основная причина осложнений от коронавируса

Иммунная система может по ошибке атаковать свой организм. У некоторых пациентов с коронавирусом сигнальные белки иммунитета достигают уровня, когда появляются цитокиновые бури. Ряд препаратов для ослабления активности иммунного ответа помогает снизить число летальных исходов среди тяжелобольных, отметила «Экономика Сегодня».

Антитела-«оборотни» атакуют клетки иммунитета и определенные белки в разных органах. Подобные повреждения остаются на долго, заявил иммунолог Акико Ивасаки.

Группа ученых из Рокфеллеровского университета обнаружила аутоантитела более чем у 10% из почти тысячи человек с тяжелой формой COVID-19 в сентябре 2020 года. В основном антитела атаковывали и блокировали действие молекул интерферона I типа, которые обеспечивают иммунный ответ. Люди в контрольной группе не имели аутоантител.

Некоторые люди генетически предрасположены к производству антител. Чаще такое наблюдалось у мужчин. Это объясняется тем, что они более восприимчивы к коронавирусу, чем женщины.

Ранее по всей Московской области заработали передвижные пункты вакцинации, которые приезжают на производства и в школы. Медики прививают сотрудников за 10 минут.