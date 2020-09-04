Названа опасность жареного мяса

При жарке мяса выделяются опасные для организма вещества. Эти белковые соединения образуются при карамелизации мяса при высокой температуре.

Ученые называют их конечными продуктами гликирования (AGE). Они возникают при приготовлении мяса на сковороде, гриле или в духовке. Такие соединения накапливаются в организме и нарушают работу клеток.

Чтобы не навредить здоровью специалисты советуют сократить потребление жареного мяса или готовить его на медленном огне, написал сайт «Дни.ру».

Ранее ученые выяснили, что употребление жареной еды ведет к преждевременному старению. Это может быть фастфуд или жареное мясо.

Шаурма в последние годы стала мировым бестселлером. Главное, не отравиться этим модным блюдом.