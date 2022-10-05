Названа опасность вяжущей хурмы | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Названа опасность вяжущей хурмы Гастроэнтеролог Качмазова: вяжущая хурма не переваривается организмом freepik

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Гастроэнтеролог Илона Качмазова рассказала, что вяжущая хурма может спровоцировать образование инородного тела в желудке. Об этом сообщило издание Life.ru.

«В медицине есть такое понятие, как фитобезоар — инородное тело в желудке, состоит из неперевариваемых частей фруктов и овощей, таких как клетчатка, кожура, семена», — пояснила врач.

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По данным РИА ФАН, она уточнила, что вяжущая хурма переваривается только частично. Ее волокна будут скапливаться в желудке и в будущем могут спровоцировать язву. Поэтому этот продукт противопоказан при заболеваниях ЖКТ и сахарном диабете, заключила Качмазова.

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Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала фастфуд, который не вредит здоровью. Таким блюдом является шаурма, уточнила врач. Она не нарушает обменные процессы в организме и не вызывает заболевания ЖКТ. Но следует соблюдать осторожность, так как ею можно отравиться, предупредила Дианова.

«С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск „поймать“ токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице», — заключила она.

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