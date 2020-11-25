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    25 ноября 2020, 07:11

    Названа опасность работы за ноутбуком лежа

    Андрей Иванов

    Работа за ноутбуком лежа чревата проблемами со здоровьем. В таком положении могут появиться проблемы с шеей, спиной, сосудами головного мозга и развиться близорукость. Об этом агентству «Прайм» рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.
    Названа опасность работы за ноутбуком лежа

    «В таком положение сложно фиксировать ноутбук в правильном для глаз положении. Также во время такой работы идет длительная, достаточно большая нагрузка на позвоночник, на мышцы шеи, спины, а также на сосуды головного мозга», — пояснила врач.

    Адамян добавила, что из-за близкого расстояния между глазами и экраном могут появиться близорукость, избыточное напряжение аккомодации глаза и заболеть голова.

    Работа за компьютером вообще вещь опасная, поэтому для сохранности здоровья, нужно соблюдать нехитрые правила: каждые полчаса делать перерывы, подвигаться и дать телу и глазам расслабиться. Необходимо правильно оборудовать рабочее место и отодвинуть монитор от глаз на расстояние не менее полуметра.

    Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев посоветовал россиянам отказаться от смартфонов с большими экранами. Такие гаджеты создают много света, что вредит зрению.